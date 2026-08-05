Пострадавший в ходе покушения создатель дрона «Упырь» был в «Миротворце»

Пострадавший в ходе покушения создатель дрона «Упырь» был в «Миротворце» Гендиректор компании по производству дронов Ткачук оказался в «Миротворце»

Генеральный директор Уралдронзавода и создатель дрона «Упырь» Владимир Ткачук был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Сейчас на портале указано, что предпринимателя «подорвали, но он выжил».

На сайте его обвиняют в якобы организации и финансировании промышленного производства средств для ведения конфликта с Украиной. Его также подозревают в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Покушение на Ткачука произошло в поселке Большой Исток Сысертского округа. По имеющейся информации, злоумышленники подложили взрывное устройство под Mercedes-Benz, в котором находился предприниматель. Он сильно пострадал в ходе последующего взрыва.

Оперативные службы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Силовики отметили, что покушение совершили общеопасным способом.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей фигурантам уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Сами подсудимые просили смягчить меру пресечения.