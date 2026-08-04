Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков внесен в базу украинского сайта «Миротворец», передают РИА Новости со ссылкой на данные ресурса. Авторы сайта называют Банькова «мародером», «вором» и «членом ОПГ».

Ему приписывают использование служебного положения в целях личного финансового обогащения во время конфликта, а также легализацию средств, которые, как утверждается, были получены преступным путем. В базу «Миротворца» также внесен заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации. В отношении него на сайте опубликованы аналогичные обвинения. В частности, авторы ресурса утверждают, что чиновник использовал служебное положение для личного финансового обогащения в период конфликта.

Ранее главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Основательницу маркетплейса обвинили в публичной поддержке России.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что украинский ресурс «Миротворец» ни разу не становился объектом пристального внимания со стороны западных правозащитных организаций. Дипломат отметила, что указанный экстремистский портал функционирует в открытом доступе и при этом не встречает ни малейшего порицания от западных государств.