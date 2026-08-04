Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 06:31

Бывшего госсекретаря МИД Украины внесли в базу «Миротворец»

Бывшего госсекретаря МИД Украины Банькова внесли в базу «Миротворец»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков внесен в базу украинского сайта «Миротворец», передают РИА Новости со ссылкой на данные ресурса. Авторы сайта называют Банькова «мародером», «вором» и «членом ОПГ».

Ему приписывают использование служебного положения в целях личного финансового обогащения во время конфликта, а также легализацию средств, которые, как утверждается, были получены преступным путем. В базу «Миротворца» также внесен заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации. В отношении него на сайте опубликованы аналогичные обвинения. В частности, авторы ресурса утверждают, что чиновник использовал служебное положение для личного финансового обогащения в период конфликта.

Ранее главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Основательницу маркетплейса обвинили в публичной поддержке России.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что украинский ресурс «Миротворец» ни разу не становился объектом пристального внимания со стороны западных правозащитных организаций. Дипломат отметила, что указанный экстремистский портал функционирует в открытом доступе и при этом не встречает ни малейшего порицания от западных государств.

Европа
Украина
МИД Украины
Миротворец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьникам объяснили, как не отстать из-за сокращения часов английского
Около 40 БПЛА уничтожили за ночь над девятью районами Ростовской области
Военнопленный рассказал, сколько стоит сбежать с Украины
Адвокат ответил, с какого возраста можно самостоятельно летать за границу
Атака дронов ВСУ на Ленобласть привела к пострадавшим
Бывшего госсекретаря МИД Украины внесли в базу «Миротворец»
Биолог ответила, как избежать слипшихся пельменей при варке
Сорвали логистику и уничтожили грузы ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 августа
Нутрициолог ответила, правда ли диета по группе крови помогает похудеть
Юрист объяснил, в каких случаях можно лишиться права на наследство
Технолог объяснила, как не испортить обувь в дождливую погоду
Миллиардный бюджет, море звезд, русский гость: как пройдет свадьба Роналду
Число сбитых беспилотников над Ленобластью кратно увеличилось
Эксперт по фитнесу ответил, почему нельзя корить себя за пропуск тренировки
В Братске 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
В Британии произошла крупнейшая утечка данных силовиков
«Орлан-10» скорректировал удар по складу ВСУ в Херсоне
Стало известно, на что россияне тратят онлайн больше всего
Участник СВО из Якутии Виктор Софронов стал Героем России
В Ленобласти отразили массовую атаку беспилотников
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.