В МИД Украины высказались о смягчении санкций против России

В МИД Украины высказались о смягчении санкций против России Сибига раскритиковал возможное смягчение санкций против России

Смягчение антироссийских санкций недопустимо, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Министр подчеркнул, что санкционное давление на Россию должно не снижаться, а усиливаться, сообщает «Цензор.Нет».

Я не знаю, что такое «смягченные», я знаю, что такое действенные санкции, — сказал Сибига.

Ранее глава МИД Украины заявил, что страны НАТО должны передать Киеву все ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его словам, ракеты Украине нужны «уже сейчас».

Еврокомиссия 10 июля приняла решение не вводить полный запрет на выдачу въездных виз военнослужащим из России. Ограничительную меру решено сузить исключительно до краткосрочных виз. Ключевым критерием для отказа теперь станет активное участие гражданина в боевых действиях или содействие военным операциям. Представители стран Балтии активно настаивали на жестком введении тотальных ограничений, в том числе и для бывших военнослужащих.

До этого журнал Европейского союза опубликовал подробные выдержки из нового судебного иска российской певицы Полины Гагариной против Совета ЕС. Исполнительница потребовала отменить введенные против нее ограничения и исключить ее имя из черных списков.