Школьница устроила вызывающие танцы на воинском мемориале Школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в Югорске

Школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в центре Югорска и записала это на видео, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Отмечается, что девочка устроила вызывающие танцы на фоне памятного комплекса всего через 10 дней после аналогичного случая.

Тогда 14-летний подросток катался у мемориала на самокате и курил рядом с ним. Юношу привлекли к административной ответственности и поставили на профилактический учет. Новое видео вызвало возмущение у местных жителей, которые назвали подобные действия кощунством.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей, — отметили в ведомстве.

Ранее силовики задержали мужчину, подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня в городе Ростов Великий в Ярославской области. Инцидент произошел в парке Победы. Очевидцы оперативно вызвали пожарные расчеты.