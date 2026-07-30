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30 июля 2026 в 14:45

Школьница устроила вызывающие танцы на воинском мемориале

Школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в Югорске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в центре Югорска и записала это на видео, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Отмечается, что девочка устроила вызывающие танцы на фоне памятного комплекса всего через 10 дней после аналогичного случая.

Тогда 14-летний подросток катался у мемориала на самокате и курил рядом с ним. Юношу привлекли к административной ответственности и поставили на профилактический учет. Новое видео вызвало возмущение у местных жителей, которые назвали подобные действия кощунством.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей, — отметили в ведомстве.

Ранее силовики задержали мужчину, подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня в городе Ростов Великий в Ярославской области. Инцидент произошел в парке Победы. Очевидцы оперативно вызвали пожарные расчеты.

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