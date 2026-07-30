Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 15:35

Вертолет МЧС задействован при пожаре после атаки БПЛА в Пензе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

МЧС России задействовало вертолет для ликвидации пожара, который возник в логистическом центре в Пензе из-за атаки дрона, сообщил в Telegram глава региона Олег Мельниченко. Возгорание, по его словам, уже локализовано.

На помощь пензенским пожарным, которые борются с горением логистического центра, прибыл вертолет МЧС России. Он оборудован специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара, — написал Мельниченко.

Ранее губернатор региона сообщил, что в результате атаки БПЛА на логистический центр в Пензе пострадали четыре человека. По его данным, объект был атакован 15 беспилотниками, при этом несколько дронов удалось сбить на подлете к городу.

Мельниченко также сообщил, что после атаки возник пожар, площадь возгорания составляет 62 тыс. квадратных метров. Его тушат 100 человек и 50 единиц техники, также привлечены два пожарных железнодорожных поезда.

До этого Мельниченко предупреждал, что Вооруженные силы Украины направили новые беспилотники для нанесения удара по Пензе. Многие из БПЛА сбили на подлете, но 15 аппаратов поразили местный логистический центр.

Регионы
Пензенская область
Пенза
атаки ВСУ
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андреасян снял «Войну и мир»: как выглядят Ростова, Безухов, Болконский
В США мужчина пожертвовал собой ради спасения беременной невесты
Диетолог назвала неочевидное средство для похудения
Российская фармкомпания тянула три месяца с отзывом опасных таблеток
Адвокат рассказал о последствиях включения Дурова в список террористов
Четыре человека госпитализированы при наезде автомобиля на опору ЛЭП
Военком выкинул дальнобойщика из фуры
Власти России увеличат финансирование на льготную ипотеку для приграничья
В Раде объяснили отставку соратника Сырского в Генштабе ВСУ
Адвокат ответил, опасно ли оплачивать подписки в Telegram
Силовики «взяли» подозреваемого в исчезновении россиян в Таиланде
В Госдуме опровергли слухи об изменениях в квитанциях ЖКХ с августа
В НИУ ВШЭ выпустили Рейтинг инновационного развития регионов России
Военэксперт оценил, сколько ракет для Patriot США могут поставить Украине
Армения ввела запрет на ввоз в страну томатной пасты
Мирошник осудил широкое использование Киевом мин против гражданских
В ГД раскрыли дальнейшую судьбу Telegram после признания Дурова террористом
Метеоролог назвал причины перепадов температуры в России
Дерматолог раскрыла, как вовремя определить стригущий лишай
Сын Жириновского решил продать два элитных таунхауса отца за 239 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.