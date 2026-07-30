Вертолет МЧС задействован при пожаре после атаки БПЛА в Пензе

Вертолет МЧС задействован при пожаре после атаки БПЛА в Пензе

МЧС России задействовало вертолет для ликвидации пожара, который возник в логистическом центре в Пензе из-за атаки дрона, сообщил в Telegram глава региона Олег Мельниченко. Возгорание, по его словам, уже локализовано.

На помощь пензенским пожарным, которые борются с горением логистического центра, прибыл вертолет МЧС России. Он оборудован специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара, — написал Мельниченко.

Ранее губернатор региона сообщил, что в результате атаки БПЛА на логистический центр в Пензе пострадали четыре человека. По его данным, объект был атакован 15 беспилотниками, при этом несколько дронов удалось сбить на подлете к городу.

Мельниченко также сообщил, что после атаки возник пожар, площадь возгорания составляет 62 тыс. квадратных метров. Его тушат 100 человек и 50 единиц техники, также привлечены два пожарных железнодорожных поезда.

До этого Мельниченко предупреждал, что Вооруженные силы Украины направили новые беспилотники для нанесения удара по Пензе. Многие из БПЛА сбили на подлете, но 15 аппаратов поразили местный логистический центр.