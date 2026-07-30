Появились подробности атаки ВСУ по логистическому центру в Пензе Мельниченко: 15 беспилотников поразили логистический центр в Пензе

ВСУ направили беспилотники для атаки по Пензе, написал глава Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Многие из них сбили на подлете, но 15 дронов поразили местный логистический центр.

Никто не погиб в ходе удара БПЛА. По словам Мельниченко, четыре человека получили ранения. Всем оказали медицинскую помощь. Троих отпустили домой, а еще один человек находится в стационаре под наблюдением врачей.

Лично находясь на месте для координации действий оперативных служб, видел, как некоторые граждане снимали происходящее на телефоны. Хочется верить, что они делали это без злого умысла и намерения распространять видеозаписи, — заявил губернатор.

Глава Пензенской области предупредил, что распространение подобных роликов недопустимо. Он напомнил, что противник отслеживает информацию в Сети. Мельниченко сообщил, что любые материалы могут быть использованы против России и ее граждан.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терактах после атаки ВСУ по логистическим центрам Wildberries. Удары пришлись на объекты в Пензенской области и в Удмуртии.