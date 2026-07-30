СК возбудил дела после атак на склады Wildberries под Пензой и в Удмуртии

СК возбудил дела после атак на склады Wildberries под Пензой и в Удмуртии

СК возбудил уголовные дела о терактах после атак на логистические центры Wildberries в Удмуртии и Пензенской области, сообщила ТАСС представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Атаки совершены украинскими вооруженными формированиями, уточнила она.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике, — сказала Петренко.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что при атаке беспилотников на склад Wildberries пострадал один человек. Он отметил, что на территории склада возникло возгорание, около 200 сотрудников были эвакуированы.

До этого пресс-служба RWB сообщила, что на складе Wildberries в Сарапуле произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. В компании уточнили, что возгорание возникло после атаки ВСУ.