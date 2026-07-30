Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 11:10

СК возбудил дела после атак на склады Wildberries под Пензой и в Удмуртии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

СК возбудил уголовные дела о терактах после атак на логистические центры Wildberries в Удмуртии и Пензенской области, сообщила ТАСС представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Атаки совершены украинскими вооруженными формированиями, уточнила она.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике, — сказала Петренко.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что при атаке беспилотников на склад Wildberries пострадал один человек. Он отметил, что на территории склада возникло возгорание, около 200 сотрудников были эвакуированы.

До этого пресс-служба RWB сообщила, что на складе Wildberries в Сарапуле произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. В компании уточнили, что возгорание возникло после атаки ВСУ.

Регионы
Пензенская область
Удмуртия
СК РФ
теракты
Wildberries
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар во Франции уничтожил 185 домов и вызвал скандал
В Европарламенте заявили о возможном изменении политики Армении
Суд огласил приговор фигуранту дела о подрыве основателя «Арбата»
Неизвестный сорвал крупнейший джекпот и стал обладателем 63 млрд рублей
Невролог назвал неочевидный фактор, ускоряющий старение мозга
В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов-юниоров
Летняя жара унесла жизни тысячи жителей Германии
В Госдуме предложили ограничить наценку на товары первой необходимости
В Госдуме предложили способ сократить число аварий на дорогах
Почему не работает Telegram 30 июля: замедление, сбои, последние новости
Полчища агрессивных насекомых атакуют россиян
В результате удара Ирана по Кувейту погиб сотрудник китайской компании
Онколог ответил, насколько высоки шансы выживания с саркомой Юинга
Дрозденко указал на масштабы ущерба от пожара на складах Wildberries
Виновный в смерти ребенка россиянин получил мягкое наказание
Восемь человек пострадали в смертельном ДТП с двумя иномарками
Москвич молил о прощении во время задержания по делу о госизмене
В Татарстане перевернулся автобус с детской хоккейной командой
«Ростех» поставил Минобороны новые комплексы управления огнем артиллерии
В ЕС рассказали, как Украина может получить дополнительные €8,3 млрд
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.