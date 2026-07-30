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30 июля 2026 в 08:18

На складе Wildberries в Сарапуле произошло возгорание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На складе Wildberries в Сарапуле произошло возгорание, сообщила пресс-служба компании. По предварительным данным, пострадавших нет. В Wildberries уточнили, что возгорание возникло после атаки ВСУ.

Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В компании также заявили, что логистические цепочки уже перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются через другие объекты.

Ранее губернатор Пензенской области Александр Мельниченко сообщил, что после атаки беспилотников на склад Wildberries в области на территории объекта возник пожар. Он уточнил, что были эвакуированы около 200 сотрудников. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

До этого склад Wildberries в Рязанской области временно приостановил прием поставок. Находящиеся на объекте товары были сняты с продажи. В WB сообщили, что специалисты работают над корректным отображением товарных остатков и рассчитывают устранить проблему в ближайшее время.

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