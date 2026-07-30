Пожар на складе Wildberries тушат под Пензой Мельниченко: пожар на площади 62 тыс. кв.м тушат на складе Wildberries

Пожар на площади 62 тыс. квадратных метров тушат на складе Wildberries под Пензой более 100 человек и 50 единиц техники, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в МАКС. По его словам, также привлечены два пожарных железнодорожных поезда.

Огнем охвачено 62 тыс. квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей пензенского спасательного центра. Более 50 единиц специализированной техники, а также привлечены два пожарных железнодорожных поезда, — сообщил Мельниченко.

Ранее Мельниченко написал, что ВСУ направили новые беспилотники для атаки по Пензе. Многие из них сбили на подлете, но 15 поразили местный логистический центр.

Также сообщалось, что сотрудники склада Wildberries в Екатеринбурге эвакуировались после введения режима беспилотной опасности. В настоящее время работа объекта была приостановлена.

До этого сообщалось, что на складе Wildberries в Сарапуле произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших не было.