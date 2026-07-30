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30 июля 2026 в 10:39

В российском городе-миллионнике эвакуировали сотрудников Wildberries

E1.RU: в Екатеринбурге эвакуировали работников Wildberries

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Екатеринбурге после введения режима беспилотной опасности эвакуировали сотрудников местного склада Wildberries, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. В настоящее время работа объекта приостановлена.

На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что задымление, возникшее после атаки украинских БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области, может двигаться в сторону Пензы. Мэр города Олег Денисов порекомендовал жителям при появлении едкого запаха закрыть окна, а также сократить время пребывания на улице и и ограничить прогулки с домашними животными.

Кроме того, губернатор региона Олег Мельниченко уточнял, что после атаки беспилотников на склад были эвакуированы около 200 сотрудников. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

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