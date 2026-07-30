Губернатор раскрыл масштаб атаки БПЛА на логистический центр в Пензе Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на логистический центр в Пензе

Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на логистический центр в Пензе, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его данным, объект был атакован 15 беспилотниками, при этом несколько дронов удалось сбить на подлете к городу. Мельниченко также сообщил, что после атаки возник пожар, площадь возгорания составляет 62 тыс. квадратных метров.

Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра, — заявил губернатор.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате ударов ВСУ по региону за сутки погиб один мирный житель. Еще восемь человек получили ранения. Он уточнил, что обстрелам также подверглись Энергодар, Васильевка, Токмакский, Мелитопольский, Акимовский, Приморский и Приазовский муниципальные округа. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, Южная транспортная прокуратура сообщила, что после атаки беспилотников в порту Тамань Краснодарского края были зафиксированы повреждения инфраструктуры. В результате удара также пострадали несколько человек. В ведомстве отметили, что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.