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30 июля 2026 в 13:04

Губернатор раскрыл масштаб атаки БПЛА на логистический центр в Пензе

Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на логистический центр в Пензе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на логистический центр в Пензе, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его данным, объект был атакован 15 беспилотниками, при этом несколько дронов удалось сбить на подлете к городу. Мельниченко также сообщил, что после атаки возник пожар, площадь возгорания составляет 62 тыс. квадратных метров.

Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра, — заявил губернатор.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате ударов ВСУ по региону за сутки погиб один мирный житель. Еще восемь человек получили ранения. Он уточнил, что обстрелам также подверглись Энергодар, Васильевка, Токмакский, Мелитопольский, Акимовский, Приморский и Приазовский муниципальные округа. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, Южная транспортная прокуратура сообщила, что после атаки беспилотников в порту Тамань Краснодарского края были зафиксированы повреждения инфраструктуры. В результате удара также пострадали несколько человек. В ведомстве отметили, что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.

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