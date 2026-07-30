Балицкий раскрыл последствия атак ВСУ по Запорожью Балицкий: один человек погиб и еще восемь пострадали за сутки от атак ВСУ

Удары ВСУ по Запорожской области за минувшие сутки унесли жизнь одного мирного жителя, написал глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Еще восемь человек получили ранения.

В Куйбышевском муниципальном округе, при въезде в село Смирново, противник атаковал с помощью беспилотника легковой автомобиль: к сожалению, один человек скончался на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. На этом же участке трассы осколки повредили автомобиль «Газель», где ранения получили три человека — всем им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, — заявил Балицкий.

По его словам, украинская армия также ударила по Энергодару, Васильевке, Токмакскому, Мелитопольскому, Акимовскому, Приморскому и Приазовскому муниципальным округам. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее беспилотники поразили порт Тамань в Краснодарском крае. Специалисты устанавливают детали произошедшего и оценивают последствия атаки украинских БПЛА.