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30 июля 2026 в 11:03

Балицкий раскрыл последствия атак ВСУ по Запорожью

Балицкий: один человек погиб и еще восемь пострадали за сутки от атак ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Удары ВСУ по Запорожской области за минувшие сутки унесли жизнь одного мирного жителя, написал глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Еще восемь человек получили ранения.

В Куйбышевском муниципальном округе, при въезде в село Смирново, противник атаковал с помощью беспилотника легковой автомобиль: к сожалению, один человек скончался на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. На этом же участке трассы осколки повредили автомобиль «Газель», где ранения получили три человека — всем им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, — заявил Балицкий.

По его словам, украинская армия также ударила по Энергодару, Васильевке, Токмакскому, Мелитопольскому, Акимовскому, Приморскому и Приазовскому муниципальным округам. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее беспилотники поразили порт Тамань в Краснодарском крае. Специалисты устанавливают детали произошедшего и оценивают последствия атаки украинских БПЛА.

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Запорожье
Евгений Балицкий
атаки ВСУ
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