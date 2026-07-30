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30 июля 2026 в 10:40

Стали известны последствия атаки беспилотников на порт в Краснодарском крае

Атака БПЛА привела к повреждениям инфраструктуры краснодарского порта Тамань

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Повреждения инфраструктуры зафиксировали в порту Тамань в Краснодарском крае после атаки беспилотников, сообщила Южная транспортная прокуратура в МАКСе. Кроме того, при ударе пострадали несколько человек. По данным ведомства, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.

Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры. Новороссийской транспортной прокуратурой контролируется деятельность правоохранительных органов и иных ведомств на месте происшествия, а также соблюдение прав работников предприятия, — отмечается в сообщении.

Ранее турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший с грузом угля из российского порта Тамань в Трабзон, подвергся атаке беспилотника в Черном море. По одной из версий, беспилотник ударил по судну в районе Новороссийска, по другой — инцидент произошел в международных водах у побережья Самсуна.

Между тем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе за минувшие сутки сбили 134 украинских беспилотника. Кроме того, приграничные районы региона подверглись 131 артиллерийскому обстрелу.

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