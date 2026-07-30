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30 июля 2026 в 10:26

В Курской области за сутки сбили 134 украинских беспилотника

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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В Курской области за сутки сбито 134 украинских беспилотника, приграничные районы подверглись 131 артиллерийскому обстрелу, сообщил в МАКСе губернатор Александр Хинштейн. Погибших нет.

Всего в период с 09:00 [мск] 29 июля до 09:00 [мск] 30 июля сбито 134 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. <…> Погибших нет, — написал Хинштейн.

В селе Песчаном повреждены забор и дом, отметил губернатор. По его данным, в Рыльске повреждения получила крыша ангара.

Ранее Хинштейн отмечал, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Курск. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому. Глава региона отметил, что на месте работают экстренные службы. Спасатели МЧС эвакуировали жильцов из пострадавших квартир. Территория была оцеплена. Еще один дрон упал на многоквартирный дом на проспекте Победы. Там также работают специалисты.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Чувашией. Как уточнил глава региона Олег Николаев, в республике действует режим опасности атаки БПЛА. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться в помещениях.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
атаки ВСУ
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