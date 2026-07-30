Львова-Белова подвела итоги работы по возвращению детей в семьи Львова-Белова: ребенок вернулся в Россию в ходе работы по воссоединению семей

Один ребенок вернулся в Россию с Украины в рамках работы по воссоединению семей, он уже встретился с матерью, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в МАКСе. Еще четверо детей в ближайшее время воссоединятся со своими близкими на Украине и в Германии.

Мальчик вернулся в Россию к маме. Четыре ребенка воссоединяются с близкими на Украине и в третьих странах, — заявила Львова-Белова.

Как уточнила детский омбудсмен, в Россию к матери вернулся пятилетний мальчик, который до этого жил у отца на Украине. За девятилетней девочкой из Германии приехала мать — ребенок с 2023 года гостил в России у бабушки.

Львова-Белова добавила, что 15-летний подросток жил в России с близкими родственниками, однако у его матери, которая в 2022 году уехала на Украину, не было возможности забрать сына. Аналогичная история произошла с шестилетним мальчиком, который после отъезда матери из РФ остался жить с бабушкой. Другой 15-летний подросток после смерти родителей остался с родственниками, но его дальнейшим воспитанием хочет заниматься старшая сестра, проживающая в Германии.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка сообщила, что все профильные ведомства подключились к ситуации вокруг девочки Софии, спасенной бойцами СВО из Константиновки в ДНР. Родственники несовершеннолетней уже готовили для нее комнату.