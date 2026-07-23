Появилась новая информация о семье погибшего при атаке ВСУ мальчика

Семье, потерявшей трехлетнего мальчика при ночной атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область, поможет кризисный психолог, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ангелина Севергина. По ее словам, родители не госпитализированы и находятся дома, ребенок был единственным в семье. Она подчеркнула, что ситуация находится на ее личном контроле.

Ребенок был единственным в семье. Родители в настоящий момент не госпитализированы, они находятся дома. Семья переживает тяжелую утрату. Как только родители будут готовы, к работе подключится наш кризисный психолог, — отметила Севергина.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Воронежскую область погиб трехлетний ребенок. Как рассказал глава региона Александр Гусев, при вражеском ударе также получили ранения различной степени тяжести родители погибшего малыша и еще один местный житель.

Также стало известно, что склад одного из маркетплейсов получил повреждения в результате атаки украинских дронов в Воронежской области. По словам Гусева, были повреждены кровля и фасад складских зданий. Кроме того, в нескольких районах Воронежской области повреждены 11 частных и пять многоквартирных домов, 10 автомобилей.