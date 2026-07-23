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23 июля 2026 в 09:56

Беспилотник ВСУ вновь ударил по складам маркетплейса

Гусев: дрон ВСУ повредил склад маркетплейса в Воронежской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Складу одного из маркетплейсов нанесен ущерб в результате атаки украинских дронов в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в МАКСе. Уточняется, что были повреждены кровля и фасад складских зданий.

Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения, — написал Гусев.

Кроме того, в нескольких районах Воронежской области повреждены 11 частных и пять многоквартирных домов. Также осколками были посечены около 10 автомобилей.

Ранее в результате ночного удара БПЛА по Республике Крым погиб один мирный житель. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, еще четверо граждан пострадали, среди раненых — двое детей. Местное правительство уже начало работу по оказанию помощи пострадавшим семьям.

Атаке также подверглась Белгородская область. Один мирный житель погиб, другой получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Шебекинскому округу. Оперштаб региона уточнил, что трагедия произошла в селе Первое Цепляево. FPV-дрон сбросил взрывчатку на «Газель», находившийся в ней пассажир скончался.

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