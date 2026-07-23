В Крыму раскрыли страшные последствия ночной атаки ВСУ на республику Аксенов: один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Крым

В результате ночного удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Республике Крым погиб один мирный житель, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своих социальных сетях. Еще четверо мирных граждан пострадали, среди раненых — двое детей.

Власти региона взяли ситуацию под свой контроль. Местное правительство уже начало работу по оказанию помощи пострадавшим семьям.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку, — написал Аксенов в обращении к гражданам.

Подробности о масштабе разрушений и обстоятельствах атаки пока не раскрываются. Оперативные службы продолжают работу на месте.

Ранее стало известно, что ночная атака ВСУ на Воронежскую область привела к серьезным последствиям и нескольким пострадавшим. Губернатор Александр Гусев сообщил, что больше подробностей станет известно после окончания работы оперативных служб. Глава региона также объявил об отмене угрозы атаки БПЛА во всех муниципалитетах. При этом, подчеркнул он, на территории региона продолжает действовать воздушная опасность.