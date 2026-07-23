Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 08:02

В Крыму раскрыли страшные последствия ночной атаки ВСУ на республику

Аксенов: один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Крым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате ночного удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Республике Крым погиб один мирный житель, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своих социальных сетях. Еще четверо мирных граждан пострадали, среди раненых — двое детей.

Власти региона взяли ситуацию под свой контроль. Местное правительство уже начало работу по оказанию помощи пострадавшим семьям.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку, — написал Аксенов в обращении к гражданам.

Подробности о масштабе разрушений и обстоятельствах атаки пока не раскрываются. Оперативные службы продолжают работу на месте.

Ранее стало известно, что ночная атака ВСУ на Воронежскую область привела к серьезным последствиям и нескольким пострадавшим. Губернатор Александр Гусев сообщил, что больше подробностей станет известно после окончания работы оперативных служб. Глава региона также объявил об отмене угрозы атаки БПЛА во всех муниципалитетах. При этом, подчеркнул он, на территории региона продолжает действовать воздушная опасность.

Регионы
Крым
атаки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 июля: инфографика
Стало известно, о чем говорили Лавров и Рубио
Силы ПВО сбили 223 беспилотника над Россией за ночь
В ОП захотели привить российским школьникам культуру общения
«Создание цифровой экосистемы»: в «Госуслуги» добавят функции соцсетей
Посол Озеров сообщил о задержаниях российских дипломатов в Молдавии
Названы категории пациентов, для которых вирус Коксаки особенно опасен
Фрагменты сбитого БПЛА нашли на балконе жилого дома в Туле
Ураган обрушился на палаточный лагерь и унес жизнь одного из туристов
В Иране заявили о гибели двух человек в результате удара США
Стало известно об арестах американцев после поездок в Россию
«Могут сойти ногти»: врач рассказал, где заражаются вирусом Коксаки
Россиянам раскрыли ценный лайфхак, как не купить испорченный квас
ВСУ прицельным ударом убили пассажира «газели» и тяжело ранили водителя
В Крыму раскрыли страшные последствия ночной атаки ВСУ на республику
Удар по ТЭК под Ульяновском, бои за Писаревку: новости СВО к утру 23 июля
Профессор ответил, как музыка может изменить вкус еды
Встреча Лаврова и Рубио в Маниле завершилась спустя 35 минут
В ЕС озвучили, что таится за словами Каллас об угрозе со стороны РФ
Названа дата запуска полностью беспилотных грузовиков КамАЗ
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.