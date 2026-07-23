«Пострадавшие и серьезные последствия»: ВСУ атаковали Воронежскую область Гусев: атака ВСУ на Воронеж привела к серьезным последствиям и пострадавшим

Ночная атака ВСУ на Воронежскую область привела к серьезным последствиям и нескольким пострадавшим, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, больше подробностей станет известно после окончания работы оперативных служб.

Уважаемые воронежцы! Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб, — написал Гусев.

Глава региона также объявил об отмене угрозы атаки БПЛА во всех муниципалитетах. При этом, подчеркнул он, на территории региона продолжает действовать воздушная опасность.

Гусев также призвал жителей не публиковать в интернете фото и видео с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности. Он напомнил, что приближаться к обломкам дронов нельзя ни в коем случае — при их обнаружении следует предупредить окружающих и сообщить по телефону 112.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе отражали атаку беспилотников ВСУ. По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили четыре дрона в Балаклавском районе.