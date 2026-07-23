ВСУ прицельным ударом убили пассажира «газели» и тяжело ранили водителя Пассажир «газели» погиб при атаке БПЛА на Шебекинский округ Белгородской области

Один мирный житель погиб, другой получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. По его информации, трагедия произошла в селе Первое Цепляево. FPV-дрон атаковал «газель», находившийся в ней пассажир скончался.

В селе Первое Цепляево FPV-дрон ударил по «газели». В результате полученных травм мужчина скончался на месте. <...> Водителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями <...> доставили в Шебекинскую ЦРБ, — отметили в оперштабе.

Ранее в результате ночного удара БПЛА по Республике Крым погиб один мирный житель. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, еще четверо граждан пострадали, среди раненых — двое детей. Местное правительство уже начало работу по оказанию помощи пострадавшим семьям.

До этого украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На место прибыли экстренные службы, губернатор Алексей Русских взял ситуацию на личный контроль.