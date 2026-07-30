Автомобильный бренд ESTEO организует федеральный турнир по теннису

Российский премиальный автомобильный бренд ESTEO проведет федеральный турнир по теннису в рамках федерального спортивного проекта «Первая ракетка ESTEO». Мероприятие организуют в партнерстве с Олимпийским комплексом «Лужники». Его нацелили на популяризацию активного образа жизни и поддержку локальных теннисных сообществ.

Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Краснодаре и Ставрополе. Региональная серия включает шесть этапов — первый состоится 1 августа. В каждом городе определят по два победителя, которые представят свой регион в финале. Заключительный этап пройдет в московских «Лужниках», где сильнейшие игроки встретятся за победу в федеральном турнире. Мероприятие приурочено к выходу новой модели ESTEO MX и перекликается с ключевыми ценностями бренда и самого тенниса.

Все подробности турнира доступны в специальном онлайн-разделе на сайте ESTEO. Там в реальном времени будут публиковать турнирную таблицу, результаты встреч, имена победителей этапов, а также фото- и видеорепортажи.

Ранее бренд ESTEO представил новый V27 — премиальный внедорожник V-серии для дальних маршрутов и сложных условий. Модель отличается гибридной системой, интеллектуальным полным приводом и высоким уровнем безопасности.