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30 июля 2026 в 16:42

Дипломат предупредил о росте автономии украинских вооруженных групп

Дипломат Бакланов: на Украине возрастает самостоятельность автономных групп

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Действующие в разных странах украинские вооруженные группировки наращивают самостоятельность и все чаще принимают решения без согласования с Киевом, рассказал в беседе с ИС «Вести» замглавы Ассоциации дипломатов Андрей Бакланов. По его оценке, эти структуры начинают жить «параллельной» жизнью, что создает дополнительные риски.

Вы знаете, по-моему, там какая-то параллельная жизнь начинается. С одной стороны, есть руководство, уж какое есть на Украине, но там вот эти вот группы, околовоенные, они начинают, по-моему, автономно действовать. Где надо, они, конечно, согласовывают со службами украинскими, но самостоятельность их возрастает. Это тоже очень опасный фактор, что у них в голове, понимаете, — заявил Бакланов

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил на парламентском заседании по вопросам обороны и внешней политики, что Украина прекратит свое существование без западных военных поставок. Глава ведомства напомнил, что Рим передал Киеву уже 13 пакетов с вооружением. Министр сравнил помощь Украине с лекарством для больного. Он также подтвердил неизменность позиции Италии по этому вопросу.

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