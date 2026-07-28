В Италии заявили, что Запад не дает Украине исчезнуть

В Италии заявили, что Запад не дает Украине исчезнуть Минобороны Италии: без военной поддержки Запада Украина исчезнет

Украина исчезнет, если западные страны прекратят оказывать ей военную поддержку, заявил на заседании парламентской комиссии по обороне и иностранным делам министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он напомнил, что Рим передал Киеву 13 пакетов военной помощи, передает РИА Новости.

Если мы перестанем помогать Украине, то она исчезнет, — заявил Крозетто.

Министр сравнил помощь Украине с лекарством для больного. Он также подтвердил неизменность позиции Италии по этому вопросу.

Ранее Крозетто заявил, что Украина запросила в сто раз больше поставок вооружения. Если вначале в Киев запрашивали любые виды вооружений, то на сегодняшний день его потребности в военных поставках выросли и стали определеннее, указал он. По его словам, украинские власти затребовали средства противовоздушной обороны, а также дополнительные современные системы.

До этого сообщалось, что члены НАТО не могут договориться о сроках дальнейшей поддержки Украины из-за позиции Италии. Хотя постпреды поддержали выделение €70 млрд (6,2 трлн рублей) на вооружение и подготовку в 2026 году, вопрос о помощи в 2027 году остается открытым.