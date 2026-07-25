В Италии заявили об изменении запросов Украины на вооружения Глава Минобороны Италии: Украина запросила в сто раз больше поставок вооружения

Украина запросила в сто раз больше поставок вооружения, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью итальянскому изданию La Repubblica. Он отметил, что сделать подобное затруднительно, однако руководитель оборонного ведомства заявил, что уже занимается этим вопросом. Также он надеется в ближайшее время разобраться с этим делом.

Если вначале Украина запрашивала любые виды вооружений, то на сегодняшний день их потребности в военных вооружениях выросли и стали определеннее, их запрос увеличился в сто раз, подчеркнул глава оборонного ведомства. Они затребовали средства противовоздушной обороны, а также дополнительные современные системы. Также Крозетто уточнил, что помогать украинской стороне тяжело, но он делает все для того, чтобы скорее закончить работу.

Ранее глава МИД РФ Серей Лавров обвинил Запад в поставках оружия террористам через ВСУ. По его словам, которые приводятся на сайте дипведомства, в руки экстремистов попадают боеприпасы, которые западные страны поставляют Киеву. Министр подчеркнул, что международное сотрудничество в этой сфере стало заложником деструктивной политики отдельных государств.