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25 июля 2026 в 17:18

В Италии заявили об изменении запросов Украины на вооружения

Глава Минобороны Италии: Украина запросила в сто раз больше поставок вооружения

Гуидо Крозетто Гуидо Крозетто Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украина запросила в сто раз больше поставок вооружения, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью итальянскому изданию La Repubblica. Он отметил, что сделать подобное затруднительно, однако руководитель оборонного ведомства заявил, что уже занимается этим вопросом. Также он надеется в ближайшее время разобраться с этим делом.

Если вначале Украина запрашивала любые виды вооружений, то на сегодняшний день их потребности в военных вооружениях выросли и стали определеннее, их запрос увеличился в сто раз, подчеркнул глава оборонного ведомства. Они затребовали средства противовоздушной обороны, а также дополнительные современные системы. Также Крозетто уточнил, что помогать украинской стороне тяжело, но он делает все для того, чтобы скорее закончить работу.

Ранее глава МИД РФ Серей Лавров обвинил Запад в поставках оружия террористам через ВСУ. По его словам, которые приводятся на сайте дипведомства, в руки экстремистов попадают боеприпасы, которые западные страны поставляют Киеву. Министр подчеркнул, что международное сотрудничество в этой сфере стало заложником деструктивной политики отдельных государств.

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