«Генетический код побед»: Лавров описал, какой будет Россия в 2036 году

«Генетический код побед»: Лавров описал, какой будет Россия в 2036 году

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, какой видит страну через 10 лет. По его мнению, к 2036 году Россия должна стать здоровой, богатой и самостоятельной. Что еще он сказал о будущем РФ?

«Здоровая и богатая»

«Здоровая, богатая, самостоятельная Россия, использующая генетический код побед своего народа и выстраивающая отношения на равных с новыми центрами влияния в мире», — так описал Сергей Лавров нашу страну через десятилетие.

При этом он подчеркнул, что Россия не обладает столь же древней историей, как китайская или индийская цивилизации, однако она примерно одного возраста с арабским миром. Это сходство, по его словам, может стать дополнительным фактором для взаимных симпатий.

«Войн мы не ищем»

Сергей Лавров также упомянул генетический код русского народа. Министр уверен, что героическая и одновременно трагическая история РФ, история ее побед навсегда останется в памяти народа.

«Надеюсь, что этот генетический код будет помогать нам побеждать в конкурентной борьбе», — заявил Лавров.

При этом он особо подчеркнул: «Войн мы не ищем, войн мы не хотим». Лавров надеется, что накопленный опыт и традиции и дальше будут вдохновлять страну на успех в международной конкуренции.

«Самостоятельная держава»

Главная цель внешней политики, по мнению Сергея Лаврова, — чтобы Россию воспринимали как самостоятельную цивилизацию. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору ТАСС.

«В том, чтобы мы были самостоятельной державой, самостоятельной цивилизацией. Чтобы наши границы были надежно защищены. Чтобы никто даже не думал давать нам советы, как устраивать свою жизнь внутри России», — подчеркнул Лавров.

Министр не раз заявлял: Россия не позволит вмешиваться в свои дела и останется самостоятельной. РФ вправе сама выбирать курс развития, охранять свои границы и обеспечивать конституционные права всех национальностей, добавил он.

Партнерство с Китаем и Индией

Сергей Лавров считает, что в будущем Россия сделает ставку на Китай и Индию — два крупных центра влияния. Вместе они рассчитывают, что Запад рано или поздно одумается и сядет за стол переговоров на равных.

В качестве удачного формата он приводит БРИКС, где «никто никого не заставляет, все ищут компромисс».

«Никто не скажет, что Россия или Китай что-то диктовали», — сказал министр.

И сравнивает это с НАТО, где заправляют американцы, и Евросоюзом, где решения принимают брюссельские чиновники, а не правительства стран-участниц.

Фото: РИА Новости

Что еще он предрек России?

Кроме того, Сергей Лавров сделал еще несколько предсказаний. Во-первых, он призвал Россию проявить «здоровую злость» во внешней политике. По его словам, это не об истерике, а о сосредоточенности и решимости: «Не сердиться, а обрести здоровую злость».

Этот настрой, считает он, поможет ускориться во всем, в том числе в технологиях. Он также говорил о необходимости технологической независимости, чтобы ключевые отрасли экономики не зависели от западных поставщиков.

Сделал Лавров и конкретный экономический прогноз: он заявил о планах удвоить товарооборот между Россией и странами АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии) к 2036 году. Сейчас этот показатель составляет около $22 млрд (почти 2 трлн рублей) в год.

Лавров также высказался о некоторых международных организациях. ОБСЕ он назвал «полумертвой» и признался, что лично выступает за выход из нее, но пояснил, что Россия остается там, потому что другие страны тоже не выходят.

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