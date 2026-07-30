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30 июля 2026 в 17:48

Юрист ответил, действительно ли все счета Дурова в РФ будут заблокированы

Русяев: Дуров может тратить со счетов в РФ 10 тыс. рублей на каждого члена семьи

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Eventpress Kochan/IMAGO/Global Look Press
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Предприниматель Павел Дуров сможет тратить до 10 тыс. рублей со счетов в России на каждого члена семьи даже после заморозки активов, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, основателю мессенджера Telegram также будет доступна оплата налогов и штрафов.

Росфинмониторинг включил Павла Дурова в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Полной блокировки счета закон не предусматривает. У человека из списка сохраняется право тратить до 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи для жизнеобеспечения, а также платить налоги и штрафы по согласованию с уполномоченным органом. Речь идет о личных счетах Дурова как физического лица. Telegram как компания статус экстремистской или террористической организации не получала. Оплата Premium и другие платежи в адрес платформы идут на счет юридического лица и заморозки активов Дурова не затрагивают, — пояснил Русяев.

Он отметил, что с 14 июня 2026 года банк обязан замораживать счет в течение суток после внесения человека в список террористов. По словам юриста, поправки также ограничивают доступ к средствам для лиц, находящихся в федеральном или международном розыске, до его окончания. Правозащитник подчеркнул, что Дуров соответствует обоим этим критериям одновременно.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что более 100 детей Дурова могут лишиться наследства из-за включения его имени в список террористов и экстремистов. По его словам, российские активы основателя Telegram могут быть конфискованы.

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