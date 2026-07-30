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30 июля 2026 в 18:25

В России поддержат пострадавший при атаках на склады бизнес

Новак поручил проработать поддержку бизнеса, пострадавшего при атаках на склады

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вице-премьер РФ Александр Новак на заседании подкомиссии поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавшим в результате атак на логистические комплексы Wildberries, сообщило правительство РФ. В мероприятии участвовали замглавы администрации президента России Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС, ЦБ, а также бизнес‑сообщества.

Александр Новак поручил проработать меры поддержки пострадавшим предпринимателям в результате атак на логистические комплексы, — говорится в сообщении.

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков ранее положительно отозвался о решении Wildberries добровольно компенсировать убытки продавцам после атак на склады — при том, что компания не была обязана делать это по закону. При этом он подчеркнул, что на данный момент правительство не принимало каких‑либо конкретных решений о выделении маркетплейсу государственной поддержки.

До этого основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о перестройке логистических процессов компании в ответ на недавние атаки на склады. Цель — сократить задержки и сохранить высокое качество обслуживания.

Власть
Россия
Александр Новак
Экономика
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правительство РФ
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