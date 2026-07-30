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30 июля 2026 в 18:50

В РЖД отреагировали на заявления о плате за железные дороги Армении

В РЖД заявили о готовности отстаивать свои инвестиции в Армении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В РЖД с удивлением узнали из СМИ о возможном взимании платы за использование железных дорог Армении, сообщил глава компании Олег Белозеров. По его словам, РЖД намерены и дальше придерживаться условий действующей концессии, передает РИА Новости.

Белозеров отметил, что в случае изменения условий соглашения или его прекращения компания вправе рассчитывать на возврат вложенных инвестиций. Он также подчеркнул, что Южно-Кавказская железная дорога является одним из крупнейших работодателей в Армении.

Глава РЖД добавил, что дивиденды от деятельности ЮКЖД никогда не выплачивались, а вся прибыль направлялась на развитие инфраструктуры. Концессия позволила модернизировать железную дорогу республики и освободила армянский бюджет от расходов на ее восстановление и содержание.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает своей собственностью Южно-Кавказскую железную дорогу, проходящую по территории республики. По его словам, Ереван должен иметь возможность распоряжаться ею по своему усмотрению. Пашинян также не исключил обращения в арбитраж по эксплуатации ЮКЖД.

Россия
РЖД
Армения
железные дороги
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