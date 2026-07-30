Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 18:54

В РЖД раскрыли планы на будущее взаимодействие с Арменией

Белозеров: РЖД хотят придерживаться условий концессии с Арменией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

РЖД намерены придерживаться условий концессии по железным дорогам с Арменией, заявил генеральный директор и председатель правления перевозчика Олег Белозеров в беседе с ТАСС. По его словам, компания в полном объеме выполняет взятые на себя в рамках соглашения договоренности.

Необходимо отметить, что российская сторона в лице ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и его единственного акционера ОАО «РЖД» последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках Концессионного договора от 2008 года, — сообщил Белозеров.

По его словам, компания при изменении условий или прекращения соглашения имеет право ждать возврата инвестиций. Он напомнил, что концессия дала Армении современную железную дорогу. Республика не потратила на ее восстановление и содержание ничего из бюджета. Вся прибыль с проекта шла на развитие железнодорожных путей страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна считает своей собственностью Южно-Кавказскую железную дорогу. Он отметил, что Ереван может распоряжаться ей по своему усмотрению.

Власть
Армения
Олег Белозеров
РЖД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вину не признаю»: Лерчек выступила в Гагаринском суде
Миронов призвал пересмотреть все «нездоровые нормативы» оказания медпомощи
Росавиация аннулировала сертификат «ИжАвиа»
Захарова вскрыла двуличное отношение Европы к России
В лесу Санкт-Петербурга нашли тело мужчины с переломанными костями
Приговор, госпитализация, скандал на Украине: как живет певица Монеточка
Юрист ответил, в каком случае перевод на счет Дурова не грозит наказанием
Во Франции впервые выявили локальный случай заражения вирусом чикунгунья
18-летнего жителя Адыгеи оштрафовали за оправдание терроризма
Раскрыто, кто на Украине приказывал обстреливать мирные объекты в Донбассе
В Госдуме ответили, почему Россию не допустили до ЧМ по хоккею в 2027 году
В РЖД раскрыли планы на будущее взаимодействие с Арменией
Мигранты прорвали границу в Испании
Раскрыта подоплека иска Еревана к РЖД
В РЖД отреагировали на заявления о плате за железные дороги Армении
«Досадное недоразумение»: педофил Жилкин сменил показания перед судом
В ГД раскрыли виновных в недопуске хоккеистов из РФ на чемпионат мира
В Минэкономразвития назвали условия для восстановления бизнеса
ВС России разбомбили перекачивающую станцию ГСМ под Одессой
Тренер школы Юмшанова утонул в реке
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.