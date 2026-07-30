В РЖД раскрыли планы на будущее взаимодействие с Арменией Белозеров: РЖД хотят придерживаться условий концессии с Арменией

РЖД намерены придерживаться условий концессии по железным дорогам с Арменией, заявил генеральный директор и председатель правления перевозчика Олег Белозеров в беседе с ТАСС. По его словам, компания в полном объеме выполняет взятые на себя в рамках соглашения договоренности.

Необходимо отметить, что российская сторона в лице ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и его единственного акционера ОАО «РЖД» последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках Концессионного договора от 2008 года, — сообщил Белозеров.

По его словам, компания при изменении условий или прекращения соглашения имеет право ждать возврата инвестиций. Он напомнил, что концессия дала Армении современную железную дорогу. Республика не потратила на ее восстановление и содержание ничего из бюджета. Вся прибыль с проекта шла на развитие железнодорожных путей страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна считает своей собственностью Южно-Кавказскую железную дорогу. Он отметил, что Ереван может распоряжаться ей по своему усмотрению.