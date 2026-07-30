«Чрезмерно открытый»: Лукашенко поблагодарил Трампа за искренность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт» поблагодарил президента США Дональда Трампа за его искренность, передает информагентство БелТа. По его мнению, хозяин Белого дома сразу показывает, что Соединенным Штатам от других государств нужны деньги и ресурсы.

Спасибо Дональду Трампу. Он более открытый политик, чрезмерно открытый. Мы теперь поняли, что за политика (у США по отношению к другим странам. — NEWS.ru). Теперь вы понимаете, что от нас хотели? Нефть, деньги, — высказал мнение президент республики.

Лукашенко добавил, что Соединенные Штаты бомбят страны, у которых нет нефти. По его словам, Трамп искренне сказал, что Венесуэла как страна ему не нужна. Он хочет только латиноамериканскую нефть. Глава Белоруссии добавил, что он публично не мог говорить об этом.

Ранее Лукашенко заявил, что республика никогда не юлила и не будет юлить в своих отношениях с США. Он четко разъяснил позицию государства во время переговоров с представителями Соединенных Штатов.