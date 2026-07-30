«Кому Армения нужна?»: Пашинян ответил на вопрос Лукашенко спустя два года Пашинян: Армения нужна Китаю, США и ЕС

Армения как страна нужна Китаю, США, Ирану и Евросоюзу, ответил на давний вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе брифинга. Вопрос главе правительства о том, кому нужна Армения, белорусский лидер задал два года назад. Запись разговора Пашиняна с журналистами опубликована на YouTube-канале кабмина.

Что Армения сделала такого, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял: «Кому Армения нужна?». Армения сделала кому-то что-то плохое, сделала Белоруссии плохо? Как можно так говорить о суверенной стране? — заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что государство показало, кому оно нужно. По его словам, страна регулярно сотрудничает с Китаем, США, Ираном и Евросоюзом. Пашинян заявил, что все эти партнеры также нужны Армении.

Ранее глава правительства сообщил, что страна не собирается обрывать диалог с Россией. Он добавил, что все возникшие разногласия стоит решать при помощи переговоров. В то же время российские ограничения кабмин видит как способ диверсифицировать экономику.