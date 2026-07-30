Адвокат ответил, опасно ли оплачивать подписки в Telegram

Покупка подписки Telegram Premium не будет считаться правонарушением после внесения основателя мессенджера Павла Дурова в список террористов, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, ответственность может наступить только в том случае, если саму платформу признают экстремистской.

Для рядовых пользователей [внесение Дурова в список террористов] не означает автоматического запрета на использование Telegram. Сам мессенджер пока не признан в России террористической или экстремистской организацией, поэтому обычная переписка, ведение каналов, размещение рекламы, покупка Premium или Stars состава правонарушения не образуют. Однако риски могут возникнуть при совершении платежей, если их получателем будет признано лицо или подконтрольная ему организация, включенные в перечень Росфинмониторинга. При этом сохраняется уголовная ответственность за финансирование терроризма, если будет доказано, что денежные средства предоставлялись заведомо для этих целей, — поделился Жорин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что вопрос о возможном запрете Telegram в России на законодательном уровне сейчас не обсуждается и не рассматривается в парламенте. По его словам, в нижнюю палату не поступало никаких инициатив или законопроектов о приостановке работы платформы.