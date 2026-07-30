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30 июля 2026 в 16:31

МАКС интегрировали в приемную кампанию вузов

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Мессенджер МАКС при поддержке Минобрнауки интегрировали в приемную кампанию в вузы 2026 года, сообщили в пресс-службе платформы. Теперь при регистрации в вузе абитуриенты получат оповещение через «Госуслуги» с прямыми ссылками на учебные каналы университетов внутри данной платформы.

Первокурсники смогут <…> пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве, — говорится в сообщении.

По данным пресс‑службы, в мессенджере насчитывается свыше 230 тыс. студенческих чатов — их общая аудитория достигает 2,4 млн человек. При этом вузы создали более 5 тыс. собственных каналов. Вице‑президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов отметил, что университеты активно используют возможности платформы.

Ранее Минобрнауки России сообщило, что абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета по основному конкурсу, должны подать согласие на зачисление до 12:00 мск 5 августа. Указанные сроки распространялись на участников разных этапов приемной кампании.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что для абитуриентов необходимо сохранить возможность подавать документы очно. Он отметил, что перевод такой возможности в онлайн-формат будет удобным для ряда граждан.

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