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24 июля 2026 в 14:36

В Госдуме оценили возможность поступления в вузы онлайн

Депутат Свинцов: у абитуриентов должна быть возможность подать документы очно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Для абитуриентов необходимо сохранить возможность подавать документы очно, заявил «Москве 24» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он отметил, что перевод такой возможности в онлайн-формат будет удобным для ряда граждан.

Портал, где все абитуриенты могут посмотреть возможности вузов, агитационные материалы, баллы за прошлые и позапрошлые годы, статистические данные, то есть сделать единый источник информации по всем учебным заведениям, это очень хорошо, — заявил Свинцов.

Депутат подчеркнул, что в некоторых регионах наблюдаются перебои с интернетом и электричеством. По его словам, для таких случаев важно сохранить очный формат подачи документов.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России предложило создать онлайн-платформу для поступления в вузы. Она получит название «Университеты».

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