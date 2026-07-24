В Госдуме оценили возможность поступления в вузы онлайн Депутат Свинцов: у абитуриентов должна быть возможность подать документы очно

Для абитуриентов необходимо сохранить возможность подавать документы очно, заявил «Москве 24» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он отметил, что перевод такой возможности в онлайн-формат будет удобным для ряда граждан.

Портал, где все абитуриенты могут посмотреть возможности вузов, агитационные материалы, баллы за прошлые и позапрошлые годы, статистические данные, то есть сделать единый источник информации по всем учебным заведениям, это очень хорошо, — заявил Свинцов.

Депутат подчеркнул, что в некоторых регионах наблюдаются перебои с интернетом и электричеством. По его словам, для таких случаев важно сохранить очный формат подачи документов.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России предложило создать онлайн-платформу для поступления в вузы. Она получит название «Университеты».