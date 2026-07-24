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24 июля 2026 в 15:10

Мужчина начал терять зрение из-за насекомых, поселившихся в его глазах

Житель китайской провинции Хубэй начал терять зрение из-за клещей в веках глаз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Житель провинции Хубэй в Китае резко терять зрение из-за микроскопических клещей в его веках, сообщает South China Morning Post. Причиной появления насекомых стали вредные привычки и плохая гигиена.

Сперва пациента начали мучать зуд и сухость в глазах, а также ощущение липкости в веках. Он попытался вылечиться глазными каплями, но позже заметил, что его зрение стало ухудшаться. Врачи диагностировали мужчине демодекозный блефарит, вызванный клещами рода Demodex. Медики обнаружили по девять паразитов в каждой из взятых на анализ ресниц.

Врачи установили, что причиной появления паразитов на веках 36-летнего китайца стали редкая смена постельного белья — раз в три месяца, а также постоянное трение глаз. Китайцу назначили курс противовоспалительной терапии и обработку век маслом чайного дерева.

Ранее подмосковные врачи извлекли восемь личинок паразитов из ноги 26-летней жительницы Химок после ее отдыха во Вьетнаме. Медики установили, что в ее ноге поселились песчаные блохи, успевшие отложить личинки в области пятки и колена.

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