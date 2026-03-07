В МИД отреагировали на заявления об обязанности китайцев служить в ВС РФ МИД РФ: граждане КНР не обязаны служить по контракту в ВС

Западные китаеязычные источники распространяют ложную информацию о том, что китайские студенты, обучающиеся в России, обязаны заключать контракт на службу в ВС России, сообщили в МИД РФ. Это утверждение не имеет под собой никаких оснований.

Обратили внимание на распространяемую западными китаеязычными новостными сайтами news.creaders.net и backchina.com, а также на страницах китайского интернет-портала 360doc.com недостоверную информацию в виде заметки под заголовком «Подпиши и умри или не подписывай и убирайся восвояси: 66 тыс. мужчин-китайцев в России стоят на краю пропасти судьбы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации утвердил поправки к законодательству, которые запрещают экстрадицию иностранных граждан, служащих по контракту в российской армии. Теперь такие лица не могут быть переданы другим странам для привлечения к уголовной ответственности или исполнения судебных решений. Так, под действие закона попадают иностранцы и лица без гражданства, которые служили или продолжают служить по контракту в ВС РФ или других военных формированиях и участвовали в боевых операциях.