ВСУ два дня подряд «охотились» на птицефабрику в Белгородской области ВСУ два дня атаковали птицефабрику в Белгородской области и покалечили женщину

В течение двух дней подряд дроны ВСУ атаковали птицефабрику в Белгородской области, рассказала местная жительница, потерявшая ногу в результате удара, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По ее словам, оператор дрона преднамеренно выбрал ее в качестве мишени и направил беспилотник прямо к ее ногам.

Женщина, работающая охранником на птицефабрике, сообщила, что предприятие уже подвергалось атакам дронов ВСУ. Накануне трагического инцидента ее коллега был убит дроном, когда он ехал на грузовике КамАЗ.

Ранее житель Ямполя, ДНР, рассказал, что украинские военные обыскивали его дом, утверждая, что получили приказ ликвидировать местных за помощь российским войскам. Солдаты взломали двери и осмотрели все комнаты. Мужчина и его семья прятались в подвале, пока не случился пожар, вынудивший их покинуть убежище. По пути к безопасному месту семью обстреляли, и жена мужчины погибла.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали шесть муниципалитетов региона. В Шебекино после взрыва дрона была ранена 17-летняя девушка, у нее минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Повреждены десятки домов, автомобилей, социальных объектов, разрушены линии электропередачи и газовые трубы.