Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 20:16

ВСУ два дня подряд «охотились» на птицефабрику в Белгородской области

ВСУ два дня атаковали птицефабрику в Белгородской области и покалечили женщину

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В течение двух дней подряд дроны ВСУ атаковали птицефабрику в Белгородской области, рассказала местная жительница, потерявшая ногу в результате удара, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По ее словам, оператор дрона преднамеренно выбрал ее в качестве мишени и направил беспилотник прямо к ее ногам.

Женщина, работающая охранником на птицефабрике, сообщила, что предприятие уже подвергалось атакам дронов ВСУ. Накануне трагического инцидента ее коллега был убит дроном, когда он ехал на грузовике КамАЗ.

Ранее житель Ямполя, ДНР, рассказал, что украинские военные обыскивали его дом, утверждая, что получили приказ ликвидировать местных за помощь российским войскам. Солдаты взломали двери и осмотрели все комнаты. Мужчина и его семья прятались в подвале, пока не случился пожар, вынудивший их покинуть убежище. По пути к безопасному месту семью обстреляли, и жена мужчины погибла.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали шесть муниципалитетов региона. В Шебекино после взрыва дрона была ранена 17-летняя девушка, у нее минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Повреждены десятки домов, автомобилей, социальных объектов, разрушены линии электропередачи и газовые трубы.

ВСУ
Белгородская область
ранения
люди
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турция пойдет на хитрый шаг с F-16 из-за Ирана
Сын погибшего верховного лидера Ирана получил ранение
Пророссийские хакеры взломали системы управления насосами в Израиле
Макаревич назвал позором «отмену» Жванецкого в Одессе
В США вышел доклад о десятках странных смертей за четверть века
Си Цзиньпинь публично пригрозил военным Китая
В предпраздничный вечер ВСУ атаковали два региона России
Мужчина попал в ловушку лифта и получил переломы
Владимирскую икону Богоматери ждет неожиданная судьба
ВСУ почти 700 раз атаковали один из округов Херсонской области
ВСУ два дня подряд «охотились» на птицефабрику в Белгородской области
Дубай сотряс мощный взрыв
Европейская страна обратилась к Москве с просьбой одобрить нового посла
Двое детей оказались в больнице после массового ДТП в Ленобласти
Застрявшие фуры России начали выезжать из Ирана
Зеленский в юбке, забывчивый Байден, смерть звезды «Склифа»: что дальше
Глава ОАЭ впервые появился на публике и высказался о войне
СК возбудил дело после поджога школьником автозаправки
Украинец напал на сотрудника ТЦК с ножом
«Вопиющее преступление»: США лишили пресной воды часть населения Ирана
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.