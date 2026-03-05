ВСУ атаковали шесть районов Белгородчины, ранена девушка

Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате обстрелов пострадала 17-летняя девушка.

В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала 17-летняя девушка. Бригада скорой доставила ее в детскую областную клиническую больницу, где ей диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, — написал Гладков.

Губернатор также сообщил о повреждении десятков домов, машин и социальных объектов. В результате ударов беспилотников перебиты линии электропередачи и газовые трубы, добавил он.

Ранее глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что вместе с коллегой попал под удар дрона ВСУ во время поездки на автомобиле. Он уточнил, что они оба остались живы и сумели удержать машину на трассе.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.