05 марта 2026 в 23:00

В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану

ЦАХАЛ: Израиль нанес по Ирану 2,5 тыс. ударов и подавил 80% ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ВВС Израиля нанесли по Ирану уже около 2,5 тыс. ударов, заявил начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир. По его словам, системы ПВО Исламской Республики подавлены на 80%.

К настоящему моменту пилоты ВВС нанесли 2500 ударов, сбросив более 6000 боеприпасов. За 24 часа наши пилоты проложили путь к Тегерану. Мы уничтожили около 80% систем противовоздушной обороны и добились почти полного превосходства в небе над Ираном, — отметил военачальник.

До этого глава МИД Ирана заявил, что удары США и Израиля не подорвали военный потенциал страны. Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран сохраняет инициативу и будет сам определять сроки завершения конфликта благодаря децентрализованной системе обороны.

Кроме того, стало известно, что представители администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах признали, что у разведки не было данных о планах Ирана атаковать американские войска. Это заявление опровергло аргумент о необходимости превентивного удара, который Белый дом использовал для оправдания военной операции.

