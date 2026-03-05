Арабские министры проведут экстренное совещание по иранской угрозе

Лига арабских государств проведет экстренное заседание глав МИД 8 марта, передает агентство MENA. Отмечается, что министры обсудят агрессию Ирана в отношении ряда арабских стран.

Арабские государства намерены скоординировать позицию по действиям Тегерана. По данным источника, инициатором созыва выступила Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что с начала конфликта с Израилем и США Иран осуществил запуск более 500 ракет и свыше 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов. По информации источника, в ходе атак Тегеран применял как крылатые, так и баллистические ракеты.

До этого стало известно, что американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей).

Торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

Позже в постпредстве Ирана при ООН заявили, что в результате этого погибли более 100 человек. Трагедия произошла 4 марта в международных водах у берегов Шри-Ланки, когда судно возвращалось с дружеского визита в Индию.