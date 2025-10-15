Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:35

Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу

Общественник Казаков: родители обязаны явиться в школу в случае проблем у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители обязаны прийти на школьное собрание, если у ребенка появились серьезные проблемы, заявил председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. По его словам, переданным «Москвой 24», при этом нет четких правил о периодичности таких встреч.

Форм общения много, и не стоит придавать собраниям излишнее значение. Четких правил о периодичности собраний не существует: это внутреннее дело школы, которое должно оставаться на усмотрение учителей и администрации без федерального регулирования, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что родителям следует выбирать кружки и секции для ребенка с учетом его интересов. При этом взрослым следует обращать внимание на способности и таланты своих детей и мягко направлять их, отметила она. Останина также предложила минимизировать время, которое школьники тратят на домашние задания.

школы
школьники
собрания
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.