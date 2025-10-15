Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу Общественник Казаков: родители обязаны явиться в школу в случае проблем у детей

Родители обязаны прийти на школьное собрание, если у ребенка появились серьезные проблемы, заявил председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. По его словам, переданным «Москвой 24», при этом нет четких правил о периодичности таких встреч.

Форм общения много, и не стоит придавать собраниям излишнее значение. Четких правил о периодичности собраний не существует: это внутреннее дело школы, которое должно оставаться на усмотрение учителей и администрации без федерального регулирования, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что родителям следует выбирать кружки и секции для ребенка с учетом его интересов. При этом взрослым следует обращать внимание на способности и таланты своих детей и мягко направлять их, отметила она. Останина также предложила минимизировать время, которое школьники тратят на домашние задания.