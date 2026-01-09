В Москве ужесточили наказание для «зайцев» В Москве штраф за безбилетный проезд в транспорте увеличили до 5 тыс. рублей

Сумму штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте Москвы увеличили до 5 тыс. рублей, заявили в пресс-службе столичного дептранса. Поправки в законодательство, утверждающие увеличение штрафа, были одобрены депутатами на пленарном заседании Мосгордумы. Затем закон подписал мэр Сергей Собянин.

Штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда теперь составляет 5 тыс. рублей, — подчеркнули в департаменте.

В ведомстве пояснили, что средства, поступающие от оплаты проезда, являются важнейшим источником финансирования для развития транспортного комплекса Москвы. Эти инвестиции направляются на расширение сети маршрутов, закупку современных автобусов, трамваев и электробусов, а также на внедрение цифровых сервисов для повышения комфорта пассажиров.

Ранее сообщалось, что в России ужесточили наказание за небезопасную перевозку детей. В частности, нарушение соответствующих правил грозит административным штрафом в 5 тыс. рублей. Прежде его размер составлял лишь 3 тыс. рублей.