Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 марта?

В ночь на 14 марта сразу в нескольких регионах объявляли опасность атаки БПЛА. Среди них: Курская и Волгоградская области. Власти сообщили, что силы и средства ПВО были приведены в боеготовность для отражения возможной атаки.

Угрозу атаки БПЛА ввели также в Новороссийске, заявил глава города Андрей Кравченко.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», — написал Кравченко в Telegram-канале.

Ночью в субботу Telegram-канал SHOT сообщил, что Краснодарский край подвергается массированной атаке ВСУ, местные жители слышат взрывы и сирены. По свидетельствам очевидцев, в районе «Красной площади» прозвучали два хлопка. Минобороны РФ и местные власти информацию пока не комментировали.

По сведениям SHOT, громкие хлопки начались около 01:00 по московскому времени и продолжаются до сих пор. Как пишет канал, в регионе активно работают системы ПВО. Согласно сообщению канала, в одном из районов начался пожар.

Позднее оперштаб региона сообщил, что в результате атаки БПЛА в порту Кавказ Темрюкского района пострадали три человека.

«Их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Обломки беспилотников повредили техническое судно, а на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое было оперативно потушено. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Также в оперштабе рассказали, что из-за падения обломков БПЛА возгорание произошло на Афипском НПЗ в Северском районе.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в оперштабе.

В посте говорится, что пламя охватило технические установки.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

ВСУ совершили масштабную атаку на регионы России в ночь на 13 марта. За это время силы ПВО ликвидировали 176 украинских беспилотников, отметили в Минобороны. По данным ведомства, 80 БПЛА уничтожили над Крымом, 29 — над Адыгеей, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над Азовским морем. Кроме того, семь дронов ликвидированы над Ростовской областью, пять — над Курской, три — над Ставропольским краем, два — над Черным морем. Также по одному беспилотнику сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Татарстаном.

Утром 13 марта атаки ВСУ продолжились. По данным Минобороны, с 07:00 до 08:00 силы ПВО сбили по четыре дрона над Кировской областью и Краснодарским краем, два — над Ставропольем.

При ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников, еще 10 человек пострадали, сообщили накануне в Минобороны России.

«На момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что объект никогда не использовался в военных целях. Удар ВСУ по больнице является грубейшим нарушением как гуманитарного права, так и норм человеческой морали, заявили в министерстве.

«Очередной удар по ДНР, по больнице, унесший жизни наших врачей, показывает бессилие подразделений Украины, которые на передовой не могут удерживать фронт, не имеют ресурса для того, чтобы выстоять перед нашими подразделениями», — сказал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он назвал произошедшее террористическим актом. В региональном штабе обороны сообщили, что двухэтажное здание атакованной больницы частично обрушилось: обвалились крыша и часть стен.

Севастополь пережил одну из самых мощных и продолжительных атак ВСУ за последнее время. Над городом в течение ночи были уничтожены 53 беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В районе Золотого пляжа в горно-лесистой местности от сбитого БПЛА загорелся участок леса, площадь возгорания — 1,5 тыс. кв. м (хвойная подстилка, лес). Спецслужбы на месте», — отметил он.

Губернатор добавил, что в районе Нижней Голландии во дворе жилого дома упали обломки сбитых беспилотников. Ударной волной выбило стекла в двух окнах. В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Севастополь.

