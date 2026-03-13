ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 176 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 176 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 80 и 29 БПЛА уничтожили над Крымом и Адыгеей соответственно, 18 и два — над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 12 марта до 07:00 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, семь и пять — над Ростовской и Курской областями соответственно, три и два — над Ставропольским краем и Брянской областью. Еще по одному БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и над Татарстаном.

Утром 12 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, силы ПВО за ночь ликвидировали 80 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 30 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью.