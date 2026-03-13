На Украине признали, что Одесса может остаться без питьевой воды

Одесса может лишиться питьевой воды, сообщило Минэкономики Украины на своем сайте. В ведомстве подчеркнули, что такой исход вероятен из-за загрязнения реки Днестр.

По информации министерства, после атаки на Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) на поверхности воды сформировалась масляная пленка. Сейчас нефтепродукты, двигаясь по течению, достигли Молдавии, причем концентрация загрязнения превышает норму в 2,5 раза. В связи с инцидентом больницы призвали обеспечить запас воды на 72 часа.

Ранее стало известно, что генераторы, переданные Одессе в качестве гуманитарной помощи из Германии, использовались не для муниципальных нужд, а в коммерческих целях. Украинская прокуратура выяснила, что техника общей стоимостью 2,2 млн гривен (3,8 млн рублей) обеспечивала работу ресторана, кафе, автомойки и одного из частных домов.

До этого объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы осталась без электроснабжения. На местах поражения вспыхнули сильные пожары. Кроме того, в ряде районов города возникли перебои с подачей воды и тепла. В Одессе целью ударов стала электроподстанция, расположенная в микрорайоне Черемушки.