Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 09:05

В Хабаровске охранник-стажер попыталась взломать дверь пистолетом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Хабаровске сотрудница частного охранного предприятия попыталась вскрыть запертую дверь офиса пистолетом, но перепутала патроны, рассказала пресс-служба регионального УМВД. Женщина самовольно вскрыла оружейную комнату, взяла два пистолета разных моделей и четыре магазина, после чего направилась к дверям соседней организации в том же здании.

Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям. Криминалисты изъяли оружие и боеприпасы, а следствие сейчас устанавливает мотивы, побудившие женщину на столь радикальный поступок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и ч.1 ст.203 «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации» Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Ответственность понес и работодатель незадачливого стажера: руководитель ЧОП привлечен к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия. В ближайшее время суд изберет подозреваемой меру пресечения.

Ранее 18-летний петербуржец выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо мужчине на остановке после словстного конфликта. Пострадавший был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

пистолеты
охранники
Хабаровский край
стрельба
патроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Удары ненависти, удары бессилия»: Алаудинов об атаке на больницу в ДНР
Появились новые подробности об украинском ударе по больнице в ДНР
Появились страшные кадры госпиталя в ДНР после удара ВСУ
Иран ударил по американскому авианосцу Abraham Lincoln
Samsung готовится к возвращению на российский рынок
Экс-топ-менеджеров «Газпрома» связали с хищением 8 млрд на центре Кабаевой
Появились новые подробности ЧП на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА
Россияне столкнутся с отказами в выдаче карт с 2027 года
Россиянам разрешат брать с собой в самолет грудное молоко
Родственников пропавших военных начали обманывать по-новому
Губернатор из США опубликовал фото Путина, выгуливающего Трампа на поводке
Азиатская страна начнет переговоры с Россией по закупкам нефти
Подросткам назвали неочевидное условие для начала самостоятельной жизни
В Хабаровске охранник-стажер попыталась взломать дверь пистолетом
Ключевая ставка 3%: чем опасны дешевые кредиты, что взлетит в цене
Дизельное топливо из затонувшего теплохода разлилось по Енисею
США выпустили ракеты по иранскому судну в Персидском заливе
«Им не нравится Европейский союз»: Каллас обвинила Трампа в хитрой тактике
В Приморье поймали тигра-людоеда
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 марта: инфографика
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.