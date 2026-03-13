В Хабаровске охранник-стажер попыталась взломать дверь пистолетом

В Хабаровске сотрудница частного охранного предприятия попыталась вскрыть запертую дверь офиса пистолетом, но перепутала патроны, рассказала пресс-служба регионального УМВД. Женщина самовольно вскрыла оружейную комнату, взяла два пистолета разных моделей и четыре магазина, после чего направилась к дверям соседней организации в том же здании.

Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям. Криминалисты изъяли оружие и боеприпасы, а следствие сейчас устанавливает мотивы, побудившие женщину на столь радикальный поступок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и ч.1 ст.203 «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации» Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Ответственность понес и работодатель незадачливого стажера: руководитель ЧОП привлечен к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия. В ближайшее время суд изберет подозреваемой меру пресечения.

