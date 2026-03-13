В Балтийском море задержали связанный с Россией танкер Шведские власти задержали следовавший в Приморск нефтяной танкер

Береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I, направлявшийся из бразильского порта Сантос в российский Приморск, передает издание Sweden Herald. Судно под флагом Коморских Островов остановили у острова Треллеборг в Балтийском море.

Танкер Sea Owl I ходит под ложным флагом, и, следовательно, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность на борту. Судно находится в санкционном списке ЕС, — говорится в заявлении.

По информации источников, в последние годы танкер занимался перевозками нефтепродуктов между Россией и Бразилией. На момент задержания он шел без груза.

Тем временем появилась информация, что у итальянского острова Лампедуза без экипажа дрейфует российский танкер. Судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом. Над танкером наблюдается столб огня, похожий на выброс пламени из хранилища.

Ранее появилась информация, что суда, следующие через Ормузский пролив, обязаны согласовывать свой проход с Военно-морскими силами Ирана. По словам представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи, это необходимо для обеспечения безопасности судоходства.