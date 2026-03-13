Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:01

В Балтийском море задержали связанный с Россией танкер

Шведские власти задержали следовавший в Приморск нефтяной танкер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I, направлявшийся из бразильского порта Сантос в российский Приморск, передает издание Sweden Herald. Судно под флагом Коморских Островов остановили у острова Треллеборг в Балтийском море.

Танкер Sea Owl I ходит под ложным флагом, и, следовательно, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность на борту. Судно находится в санкционном списке ЕС, — говорится в заявлении.

По информации источников, в последние годы танкер занимался перевозками нефтепродуктов между Россией и Бразилией. На момент задержания он шел без груза.

Тем временем появилась информация, что у итальянского острова Лампедуза без экипажа дрейфует российский танкер. Судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом. Над танкером наблюдается столб огня, похожий на выброс пламени из хранилища.

Ранее появилась информация, что суда, следующие через Ормузский пролив, обязаны согласовывать свой проход с Военно-морскими силами Ирана. По словам представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи, это необходимо для обеспечения безопасности судоходства.

танкеры
Швеция
Россия
Приморск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Иран нанес сокрушительный удар по американским базам на Ближнем Востоке
В Госдуме оценили инициативу снизить возраст вступления в брак
Три иранских города сотряслись от мощных ударов
Актер Торсуев рассказал, как тайно общался с одесситом Василием Скромным
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.