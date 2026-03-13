Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:34

Лукашенко сделали необычный подарок на ферме

Лукашенко во время визита на ферму получил в подарок корову

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения племенного завода в Могилевской области подарили корову, сообщил Telegram-канал «Пул первого». Подарок был сделан на одном из ведущих предприятий региона, специализирующихся на разведении крупного рогатого скота.

Согласно информации канала, подаренное животное находится в ожидании приплода в июле. Глава государства пошутил, что судьба коровы зависит от пола будущего теленка: телочку он планирует оставить на своей ферме, а бычка обещал вернуть обратно в Могилевскую область.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подарили двух коз зааненской и альпийской пород. Президенту рассказали, что на племенных коз есть хороший спрос не только в Белоруссии, но и за ее пределами. Их продают в Узбекистан, есть заявки и из России. Президент отметил, что стране стоит интенсифицировать этот процесс.

Белоруссия
Александр Лукашенко
коровы
фермы
подарки
