13 марта 2026 в 12:46

В США задумались об отказе от векового закона из-за энергокризиса

Bloomberg: США могут приостановить закон Джонса из-за энергокризиса

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о временном приостановлении действия закона Джонса 1920 года, чтобы снизить рост цен на энергоносители на фоне ближневосточного конфликта, сообщает Bloomberg. Рассматривается срок в 30 дней с возможностью продления.

Белый дом рассматривает возможность отмены закона Джонса на ограниченный период времени, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление жизненно важных энергоносителей, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Согласно закону, грузы между американскими портами могут перевозить только суда, построенные в стране, под национальным флагом и с американским экипажем. В случае отмены иностранные танкеры получат доступ к перевозкам нефти, бензина, СПГ и удобрений.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений США с 100 млн баррелей российской нефти, находящейся в транзите. По его словам, так Вашингтон признал роль РФ в стабильности глобального энергетического рынка.

