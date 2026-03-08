Подпольщик Лебедев заявил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами

Контейнерный терминал в порту Одессы попал под удар, сообщил в своем Telegram-канале координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, в эти дни там принимали грузы, в том числе иностранные военнослужащие.

Предварительно в момент удара в терминале находилось около 30 ракет. Также удар нанесен по небольшой части пограничников в порту, в которой в тот момент находилось до 10 иностранных военных и около 15 военных ВСУ, — указал он.

Ранее сообщалось, что город Бурштын в Ивано-Франковской области Украины остался без тепла и водоснабжения после полной остановки Бурштынской теплоэлектростанции. Мэр Василий Андриешин в Facebook (деятельность в РФ запрещена) проинформировал, что станция прекратила работу из-за серьезных повреждений.

Тем временем выяснилось, что генераторы, переданные Одессе в качестве гуманитарной помощи из Германии, использовались не для муниципальных нужд, а в коммерческих целях. Украинская прокуратура выяснила, что техника общей стоимостью 2,2 млн гривен (3,8 млн рублей) обеспечивала работу ресторана, кафе, автомойки и одного из частных домов.